România va disputa ultimul meci din preliminariile pentru Cupa Mondială împotriva lui San Marino, un meci fără miză pentru tricolori.

Mihai Stoica: ”Borza ar putea fi o soluție ca fundaș stânga!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spune că România ar putea avea șanse să ajungă la Mondial, însă este de părere că selecționerul Mircea Lucescu ar trebui să schimbe sistemul.

Oficialul de la FCSB crede că ar fi mai potrivit un sistem cu trei fundași centrali. De altfel, Mihai Stoica a spus că Andrei Borza și Alexandru Musi, rivalii de la Rapid și Dinamo, pot fi soluții pentru prima reprezentativă.

”Să vedem cu cine picăm. Putem să avem șanse. Poate fi și Borza de națională. El cu Musi. Ambii joacă. Borza ar putea fi o soluție ca fundaș stânga. Poate că Rațiu în baraj va avea altă atitudine.

Poate nu o să mai avem glume din astea să dăm cartonașe când dăm gol că ni se pare că suntem foarte amuzanți, dar nu suntem. Sunt multe chestii care se leagă. Cu o linie de fund Rațiu, Drăgușin, Burcă, Borza se schimbă în bine. Poate chiar Bancu.

Eu, în continuare, cred că am da un randament mai bun la echipa națională dacă am intra cu trei fundași centrali. O să spuneți că nu avem fundași centrali. Da, dar chiar dacă nu sunt străluciți le e mai ușor să joace în trei decât în doi.

Îi aveam acum pe Drăgușin, Ghiță, Rus, Racovițan… Toți joacă în trei la echipele de club. Iar în acest modul Bancu și Rațiu să fie aripile. Până la meciul de baraj poți încerca această formulă.

Poți să joci și cu doi atacanți, sunt mai multe formule. Există un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, depinde cum triunghiul acolo. Ai număr 10, pe Ianis, Stanciu, Olaru, Stanciu. Ai și doi atacanți”, a spus Mihai Stoica, conform Fanatik.

