La cine se refera Radoi? "Jucator de atac sa nu poti sa faci o preluare...." Mirel, DISTRUS in fata presei! Discurs dur in Norvegia

Mirel Radoi a continuat declaratiile dure dupa infrangerea categorica din Norvegia.

Selectionerul a facut la conferinta de presa prima referire la un jucator, fara insa a-l numi.

"Am multe lucruri negative in minte, imi e greu sa fiu limpede in felul in care ma exprim. E greu de inteles cum aceasta echipa a Norvegiei a avut mai mare prospetime ca noi. Au avut o atitudine mult mai buna. Mi-e greu sa inteleg asta. Jucatori cu calitate tehnica foarte buna sa nu poata sa faca opreluare sau sa aiba o exprimare mai fericita la nivel de echipa... Sunt lucruri pe care ar trebui sa le facem cu totui si cu totul altfel.

Nu-i acuz public pe jucatori. Mi-e foarte rusine de cei care au vazut aceasta partida. Putem vorbi oricat de lucruri tactice, tehnice... un popor intreg a suferit o umilinta. In momentul de fata, gandurile mele sunt atat de negre incat ma gandesc la o limitare de scor cu Austria. Nu vreau sa ma compatimiti, dar la felul in care am aratat asta seara nu putem avea nicio pretentie daca jucam ca in seara asta. Nu am aratat absolut nimic. Ma gandesc cum sa ma pun la somn ca sa ma trezesc dimineata cu alte idei", a spus Radoi.

