 (P)  SsangYong își redefinește viitorul

SsangYong a aliniat zilele acestea la Salonul Auto București & Accesorii (SAB 2021) modelele disponibile în România, printre care noul TIVOLI GRAND, REXTON care a beneficiat anul acesta de un facelift sau best seller-ul KORANDO, cu echipare STYLE PLUS.

Nu lipsesc de aici nici modelul compact și perfect adaptat pentru oraș TIVOLI sau putenicul Musso așa că o să găsiți cu siguranță un model SsangYong care să vi se potrivească. Doar suntem Specialiștii în 4x4 din Coreea.

„Vrem să arătăm de ce afirmăm cu tărie că actuala generație de SUV-uri SsangYong dispune de modele excelent dotate și oferă un raport calitate preț imbatabil.

Coreea poate („Korean Can Do”) și asta începe să se vadă din ce în ce mai des în România unde numărul unităților vândute este în continuă creștere. Avem peste 650 de comenzi în primele 8 luni ale acestui an și am inmatriculat 313 unitați cu 210% mai mult față de anul trecut (conform APIA)

Așteptăm selectarea câștigătorului licitației internaționale pentru pachetul majoritar al companiei dar între timp, adresăm local cu mult curaj pregătirea anului următor prin extinderea rețelei de dealeri autorizați și un parteneriat puternic pentru programul de finanțare SsangYong Finance pe care îl vom anunța și detalia în curând. spune Tiberiu Ioanovici , country manager SsangYong.

La nivel internațional, o accelerare în dezvoltarea noilor modele, automobile ecologice, stau la baza unui strategii de afaceri robuste și reprezintă o prioritate în acest moment pentru asigurarea viitorului brandului în care vom avea:

 Producția primului vehicul electric (VE) SsangYong – numit Korando e-Motion, primul SUV electric din clasa compactă din Coreea, care oferă un interior spațios și confortul unei mașini de familie.

 Următorul model electric anunțat, un SUV de mărime medie – cu numele de cod J100, care urmează a fi lansat pe piață în 2022. J100 va avea un design nou, modern, de SUV autentic, puternic și sigur, cu note de stil bazate pe limbajul de design SsangYong și filozofiei "Powered by Toughness" (Propulsat de rezistență) ce se bazează pe considerabila tradiție a mărcii SsangYong în domeniul SUV-urilor., întrupând valorile brandului.

SsangYong Motors este specialistul SUV din Coreea care oferă o paletă completă de SUV-uri: Tivoli în clasa mică, Korando în clasa compactă, J100 în clasa medie și modelul mai mare, Rexton. Începând cu Korando e-Motion, compania intenționează să-și extindă gama de automobile „verzi”, cu un VE din clasa medie și un VE de tip pick-up.