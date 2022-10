Întrebat despre Kosovo, Răducioiu a caracterizat adversara României printr-un cuvânt

Florin Răducioiu, fostul mare atacant al naționalei României și al lui AC Milan, a vorbit despre seria în care a picat prima reprezentativă în preliminariile Campionatului European din 2024.

Actualul analist TV a luat la rând toate adversarele, iar când a ajuns la Kosovo a etichetat-o drept... "periculoasă".

Depre Elveția, Răducioiu spune că e clar favorita grupei.

”Am căzut într-o grupă în care, e adevărat după valoarea lotului şi unde joacă aceşti jucători elveţieni şi stilul de joc care nu ne convine deloc al lor, sunt clar favoriţi. Avem oarecum posibilitatea să luptăm pentru locul 2, adică între noi sunt trei echipe pentru un singur loc. Aşa spune logica, dup-aia logica în fotbal nu mai există, fotbalul nu este matematică, dar putem lupta pentru acest loc 2, care ne va permite să mergem la Europene.

Kosovo este o echipă periculoasă, Israelul evident că este foarte complicată, va fi o deplasare foarte complicată şi cu jucători foarte buni, de altfel nivelul fotbalului israelian este mult mai ridicat decât cel din ţara noastră. Au echipă în Champions League, chiar dacă nu au făcut puncte, i-au condus pe PSG. Chiar şi Belarus ne poate încurca, nu este simplu, dar nu este imposibil”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit Prima Sport.

