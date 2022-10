Ce echipă și-a dorit Gabi Balint în grupa României și reacția din "extra-time": "Mai bine că n-am căzut cu ei!"

Naționala României și-a aflat duminică adversarele din preliminariile Campionatului European din 2024. Fostul mare atacant Jurgen Klinsmann a extras România din urnă și a trimis reprezentativa lui Edward Iordănescu într-o grupă facilă, alături de Elveția și Israel.

Gabi Balint, component al tricolorilor la Coppa del Mondo, susține că și-ar fi dorit Ungaria, însă țara vecină a picat în altă serie, una de foc.

"Mi-aș fi dorit și Ungaria, ca să ne pornim ambițiile. Ungaria am văzut ce înseamnă, e mai bine că n-am căzut cu ei", a declarat Gabi Balint, la televiziunea Digi Sport.

Meciurile din preliminariile EURO 2024 din Germania se vor disputa în perioada martie - noiembrie 2023, urmând a fi decise 20 dintre selecţionatele calificate (primele două clasate din fiecare grupă). Alte trei reprezentative îşi vor câştiga locul la turneul final în urma play-off-urilor Ligii Naţiunilor, în martie 2024.

