Inca un nume URIAS langa Lupescu in campanie! Chivu intra in lupta pentru FRF

Chivu e ultimul fost mare jucator care intra in cursa pentru FRF alaturi de Lupescu.

Fostul capitan al nationalei spune ca va face parte din echipa lui Lupescu, in cazul in care acesta castiga alegerile din aprilie. Chivu a fost azi alaturi de Chivu la Sibiu si il va insoti in continuare in campanie, prin tara.

"Sunt aici sa-l sustin, sunt aici pentru ca am preocupa fotbalul romanesc. Sunt preocupat de ce vad in ultima vreme pentru ca ma doare, pentru ca stiu ca putem mai mult, pentru ca stiu ca se pot face lucruri mai multe si mai bune. Din reactiile pe care le vad, implicarea mea e un lucru bun si sunt convins ca si Ionut crede asta. Cu siguranta, voi fi langa Ionut si dupa alegeri. Ramane doar sa vedem cum, dupa 19 aprilie.

Cum va pune el in practica strategia, programele propuse, discutiile pe care le va avea in continuare cu oamenii. Cu siguranta voi fi si eu alaturi de Ionut. Cred in ceea ce va schimba el, in ceea ce va putea face si cred intr-o schimbare a fotbalului romanesc in bine prin venirea lui Ionut Lupescu la conducerea FRF. Il vad linistit, ambitios, preocupat de problemele oamenilor cu care se intalneste. Sunt probleme care se pot rezolva si sunt convins ca el va castiga aceste alegeri", a spus Chivu pentru Telekom Sport.