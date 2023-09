Cele două echipe naționale s-au înfruntat marți seară pe Arena Națională, într-un meci care a durat până după miezul nopții, din cauza întreruperii de 50 de minute din prima parte a meciului, când galeria României din peluză a scandat și a afișat bannere cu tentă politică îndreptate spre Kosovo.

Ilie Dumitrescu știe când s-a produs declicul în România - Kosovo: "Și atunci și-au dat seama că pot câștiga"

După meci, fostul internațional român, Ilie Dumitrescu, a evidențiat faptul că declicul pentru selecționata lui Edward Iordănescu s-a produs în momentul în care Nicolae Stanciu a ratat lovitura de pedeapsă din minutul 60.

„Un lucru e cert. Am reușit să gestionăm superioritatea. Am avut o calamitate, am deschis jocul în benzi. Am ratat 11 metri și acela a fost momentul în care mulți dintre jucătorii noștri și-au dat seama că pot câștiga meciul, chiar dacă rataseră”, a spus Ilie Dumitrescu la televiziunea DigiSport.

Echipele de start!

România: Moldovan - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - Stanciu, Screciu, Cicâldău - Hagi, Pușcaș, Coman

Kosovo: Muric - Vojvoda, A. Rrahmani, Aliti, Paqarada - Zhegrova, Berisha, Loshaj , Berisha - Rashica, Muriqi

România - Kosovo 2-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Națională. În startul partidei, arbitrul a trimis jucătorii la vestiar, din cauza unor scandări și bannere afișate în peluză cu tentă politică îndreptate spre kosovari. După 50 de minute în care s-a negociat restartul jocului, românii au intrat hotărâți să câștige toate cele trei puncte.

Însă golurile au venit abia în repriza secundă. După ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 59, România s-a năpustit în careul advers, iar fotbalistul și-a răsplătit greșeala în minutul 83 cu un gol care a zguduit mai întâi bara laterală. Ulterior, Valentin Mihăilă a rupt plasa, din pasa lui Rațiu (90+3'), iar elevii lui Edward Iordănescu au reușit să cucerească toate cele trei puncte din a șasea etapă a preliminariilor EURO 2024.