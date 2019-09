I-a fost frica Spaniei de Romania? Contra a dezvaluit ce a discutat cu Ramos la finalul meciului: "Se rugau sa termine meciul mai repede!"

Romania a pierdut meciul cu Spania, scor 1-2, dar Cosmin Contra a primit si felicitari dupa aceasta partida.

Contra a dezvaluit ca la finalul meciului a discutat cu Sergio Ramos, iar capitanul nationalei Spaniei a avut cuvinte de lauda la adresa jucatorilor Romaniei.

Desi Spania a dominat categoric 60 de minute, Romania a avut un final de meci bun si si-a creat doua marii ocazii de a egala.

"Dupa meci m-am intalnit cu Sergio Ramos, pe care il cunosc foarte bine, si mi-a spus ca am fost singura echipa din ultimele 20 de meciuri care a reusit sa ii bage in careu si sa ceara sa se termine meciul. Dar nu se scot in evidenta lucrurile astea, nu se scoate in evidenta ca in teren au fost 6 jucatori tineri", a declarat Cosmin Contra pentru DigiSport.