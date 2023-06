România le va înfrunta în deplasare pe Kosovo și Elveția, pe 16 și 19 iunie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro, în preliminariile Campionatului European din 2024. Pentru cele două meciuri, în lipsa lui Andrei Ionuț Radu (26 ani) și Florin Niță (35 ani), ambii accidentați, selecționerul Edward Iordănescu va trebui să aleagă dintre Ștefan Târnovanu (23 ani / FCSB), Horațiu Moldovan (25 ani / Rapid) și Mihai Aioani (23 ani / Farul).

Duckadam merge pe mâna lui Mihai Aioani

Helmut Duckadam îi recomandă lui Edi Iordănescu să joace cu portarul Farului Constanța. Eroul de la Sevilla consideră că Aioani are un moral bun, după ce a cucerit tilul cu echipa pregătită de Gică Hagi.

„Eu am mai spus-o, cred că alegerea va fi Aioani. E campion cu Farul, are moral bun. Toți trei portarii nu au experiență internațională în meciuri grele (n.r. Aioani, Târnovanu, Moldovan), sper să facă față. Eu mă aștept să câștigăm, să luăm cele 3 puncte și să luăm o opțiune serioasă pentru Campionatul European. Iar în Elveția să fie un joc frumos, am marea satisfacție că o să fiu la meci. M-am programat să merg și eu în Elveția, să văd sediul UEFA, de vreo 25 de ani nu l-am văzut. Am vorbit cu cineva de acolo, mă așteaptă pe data de 16 să văd și eu acel poster (n.r. posterul cu Duckadam din interiorul sediului UEFA)”, a declarat Helmut Duckadam pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.

Lotul României pentru meciurile contra lui Kosovo și Elveției

Portari: Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCĂ (CFR Cluj, 17/1), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 5/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 24/2), Adrian RUS (Pisa | Italia, 17/1), Mario CAMORA (CFR Cluj, 9/0), Raul OPRUȚ (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 10/0), Tudor BĂLUȚĂ (Farul Constanța, 11/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 0/0), Darius OLARU (FCSB, 10/0), Nicolae STANCIU (Wuhan Three Towns | China, 58/12), Alexandru CICÂLDĂU (Ittihad Kalba | EAU, 29/4), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 24/2), Deian SORESCU (FCSB, 10/0), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 7/1), Florinel COMAN (FCSB, 5/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 18/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 10/1)

Atacanți: George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 34/10), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 29/3), Louis MUNTEANU (Farul Constanța, 0/0)