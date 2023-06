Gigi Becali a reacționat după Elveția - România 2-2. "Parcă eram șoricei"

Patronul de la FCSB a avut o reacție interesantă după egalul smuls de România la Lucerna, scor 2-2 cu Elveția, luni seara, într-un meci din runda a patra a Grupei I din preliminariile Campionatului European din 2024.

Becali susține că reprezentativa lui Edward Iordănescu nu are valoare și dezvăluie discuțiile avute cu soția sa, Luminița, și cu managerul general de la FCSB, Mihai Stoica.

Gigi Becali: "MM a început să râdă de mine!"

Gălățeanul ar fi început să râdă de Becali când patronul de la FCSB și-a manifestat optimismul în privința partidei cu Sommer și colegii lui.

"Cum să fiu mulțumit dacă ai mâncat bătaie de la 2-0 (n.r - în meciul cu Farul, 2-3)? Trebuie să întărești echipa. Dacă mănânci bătaie de la 2-0, ceva nu e în regulă. La fel ca și naționala! Eu i-am spus lui MM că îi batem și pe elvețieni, dar MM a început să râdă de mine. Când am văzut vijelia aia, se jucau cu noi ăia, se distrau cu noi.

Parcă eram șoricei pe acolo. După aia, i-am zis lui nevastă-mea că poate le dăm vreun gol, pentru că ei se distrează cu noi. Și i-am egalat! Dar asta nu înseamnă că dacă a mscos rezultatul ăla e gata. Noi trebuie să vedem ce a fost. Mie îmi era milă și nu că e de vină Edi Iordănescu. Nu avem valoare deloc", a declarat Gigi Becali, marți dimineață.

Elvețienii, debusolați

Elveţianul Granit Xhaka a declarat, luni seară, după meciul cu România, scor 2-2, că pentru el şi colegii săi este o lecţie faptul că au fost luaţi prin surprindere pe final şi au fost egalaţi.

“Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite. Cred că am dominat tot meciul. Am avut multe ocazii de a înscrie al treilea gol, a patrulea, poate şi al cincilea. Dar ăsta este fotbalul, am fost luaţi prin surprindere la două faze şi am primit goluri. Este o lecţie de care trebuie să ţinem cont în viitor. Nu trebuie să schimbăm mult în jocul nostru. Ce trebuie să schimbăm este să înscriem. Asta este. Şi poate să fim mai concentraţi în ultimele 10-15 minute”, a spus Xhaka, potrivit site-ului UEFA.

Clasamentul din grupa României

1. Elveția - 10p

2. România - 8p

3. Israel - 7p

4. Belarus - 3p

5. Kosovo - 3p

6. Andorra - 1p