„Panaramă de meci ca ăsta nu am văzut!” Dumitru Dragomir, discurs dur după egalul obținut de România cu Elveția

Deși rezultatul este unul bun, dacă ținem cont de faptul că am întâlnit favorita grupei, la ea acasă, criticile la adresa jucătorilor lui Edi Iordănescu au fost unele vehemente.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a numărat și el printre cei care nu au avut milă de „tricolori”.

Dragomir, necruțător cu „tricolorii”

„Mi-a plăcut tactica foarte mult, întrucât pe Pușcaș l-a lovit o minge «rebelă» în cap. Asta cred că au făcut-o la antrenament. Și golul... așa ceva vezi o dată în viață, iar eu o dată la 70 de ani.

Am trăit s-o văd și pe asta. Panaramă de meci ca ăsta nu am văzut în decursul vieții mele, dar rezultatul este formidabil!”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit GSP.

România a încheiat cu două egaluri fereastra internaţională din iunie, un bilanţ bun, care o menţine pe locul secund şi în cursa de calificare.

Echipa antrenată de Edward Iordănescu va juca acum două meciuri acasă, cu Israel (9 septembrie) şi Kosovo (12 septembrie).

Elveția - România, echipele de start

Elveţia: 1. Yann Sommer - 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez - 2. Edimilson Fernandes (22. Fabian Schaer, 90), 6. Denis Zakaria (15. Djibril Sow, 75), 10. Granit Xhaka (căpitan), 8. Remo Freuler - 23. Xherdan Shaqiri (16. Uran Bislimi, 90+1), 17. Ruben Vargas (11. Renato Steffen, 75) - 7. Zeki Amdouni (9. Haris Seferovic, 59). Selecţioner: Murat Yakin.

Rezerve neutilizate: 12. Yves Mvogo, 21. Gregor Kobel - 3. Ulisses Garcia, 14. Steven Zuber, 18. Cedric Zesiger, 19. Andi Zeqiri, 20. Michael Aebischer.

România: 12. Horaţiu Moldovan - 4. Cristian Manea, 5. Ionuţ Nedelcearu, 15. Andrei Burcă, 3. Radu Drăguşin, 23. Deian Sorescu (18. Darius Olaru, 73) - 11. Ianis Hagi (13. Valentin Mihăilă, 57), 22. Vladimir Screciu (8. Alexandru Cicâldău, 84), 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 19. Florinel Coman (21. Olimpiu Moruţan, 58) - 7. Denis Alibec (9. George Puşcaş, 73). Selecţioner: Edward Iordănescu.

Rezerve neutilizate: 1. Ştefan Târnovanu, 16. Marian Aioani - 2. Valentin Ţicu, 6. Tudor Băluţă, 14. Marius Marin, 17. Adrian Rus, 20. Dennis Man.