La momentul respectiv, Hagi spunea că a discutat timp de două ore cu Răzvan Burleanu, însă nu au putut ajunge la o înțelegere, fiind nevoit să refuze pentru că este acționar majoritar la un club din Liga 1, Farul Constanța.

Când va putea fi Gică Hagi selecționerul României

După mai multe variante încercate de FRF, Edi Iordănescu a fost numit selecționer. Hagi spune că nu renunță la visul de a antrena o echipă națională și o numire a sa la cârma tricolorilor ar fi posibilă doar în momentul în care va deveni acționar minoritar la Farul.

"A fost o ofertă clară, dar nu se putea în momentul de față, am fost destul de clar. De aceea nici n-am lăsat loc de speculații. Îi mulțumesc președintelui, dar am fost destul de clar. Atât timp cât sunt acționar majoritar la Farul, nu vreau să las loc de interpretări și speculații. Dacă voi ajunge într-o zi la națională, treubie să aduc unitate, încredere și să avem un obiectiv - acela de a deveni cei mai buni, fără să mă mai gândesc la alt club sau să am altceva.

Nici n-am încercat. E exclus, din punctul meu de vedere. Se va putea când n-o să mai fiu acționar majoritar. Când spui acționar majoritar, ești persoana influentă în club și decizi. Eu nu trebuie să mai am influență foarte mare. Pot să fiu acționar cu procente mici, să investesc și eu, dar nu cel care decide în clubul acesta.

Am două dorințe care mi-aș dori să se împlinească. Să antrenez o echipă foarte bună din Europa care are aspirații foarte mari. Iar a doua, să antrenez o echipă națională care să aibă un obiectiv foarte îndrăznet, acela de a fi cea mai bună. Mai am și eu doar două dorințe, am și eu o vârstă, să vedem dacă se vor împlini", a spus Gică Hagi, într-un interviu acordat lui Leo Badea, în exclusivitate pentru Pro Arena.

Hagi a fost selecționerul României pentru o scurtă perioadă, în 2001, la chiar prima sa experiență în antrenorat. "Regele" părăsea banca tehnică după ce pierdea barajul pentru CM 2002 împotriva Sloveniei, scor 2-3, la general.