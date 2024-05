Gică Hagi a dezvăluit care ar trebui să fie obiectivul naționalei României în următorii ani

Potrivit "Regelui", țara noastră are fotbaliști de calitate care ar putea să facă față în competițiile internaționale, însă nu are o strategie de țară care să le ușureze munca.

Competiția dintre jucători îi ajută să evolueze, a mai susținut Gică Hagi.

"Mă așteptam să nu existe această întrebare (n.r. - despre eliminarea naționalei României în sferturile Mondialului din 1994), pentru că lucrurile trebuiau să fie doar pozitive. Măcar azi.

La Mondial, am lăsat loc pentru alții. Am fost aproape de a ajunge acolo sus. Am crezut cu toții și eram convinși că puteam juca toate meciurile la Mondial. Dar această generație a făcut performanțe foarte mari.

Pentru fotbalul românesc e ceva extraordinar. N-a fost să fie în acel sfert de finală… Dar am lăsat loc de bună ziua, să aibă loc și cei tineri. Cei de la Steaua, care au luat Liga Campionilor…

Ce mai putem face acum? România, cu un proiect foarte bun, poate ajunge într-o semifinală. Ăsta trebuie să fie obiectivul. Vrem să vină copii și să ducă la un nivel mai bun ce am realizat noi.

Ce avea această generație: avea talent, dar și ceva special. E vorba de ce face diferența. E vorba despre cel care se trezește mai devreme, cel care are motivație și ambiție. Fiecare dintre noi voia să fie cel mai bun. Era mereu o întrecere între noi. Și de aceea am făcut performanțe foarte mari. Motivația și ambiția fac diferența", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

"Generația de Aur" a României, echipa care în 1994 ajungea în sferturile de finală ale Mondialului, își dispută sâmbătă, de la 20:30, în direct pe PRO TV și VOYO meciul de retragere.

Lotul României

Portari: Florin Prunea, Bogdan Stelea

Fundași: Gică Popescu, Iulian Filipescu, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Tibor Selymeș, Gheorghe Mihali, Răzvan Prodan (fiul lui Didi Prodan)

Mijlocași: Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu, Costel Gâlcă, Basarab Panduru, Ioan Ovidiu Sabău, Ovidiu Stângă, Ionuț Lupescu

Atacanți: Marius Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan, Adrian Ilie