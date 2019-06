Gica Hagi a anuntat transferul lui Ianis dupa primul meci de la EURO U21: "Sunt sanse mari sa plece! 99,9% nu il mai luam in calcul"

Romania U21 a debutat cu o victorie la EURO U21, 4-1 cu Croatia.



Ianis Hagi a fost unul dintre marcatorii lui Radoi si unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei mici. Evolutia lui Ianis din meciul contra croatilor a reprezentat doar o confirmare in plus a sezonului foarte bun avut de tanarul mijlocas.

Gica Hagi recunoaste ca fiul sau va pleca de la Viitorul in aceasta vara. Hagi jr se va transfera la un club importat imediat dupa incheierea EURO U21.

"Sunt sanse mari sa plece. Nu il mai luam in calcul. 99,9% nu il mai luam in calcul (n.red. pentru sezonul urmator). Vom vedea. Eu vad ce s-a intamplat cu mine cand am fost la Sportul, am avut nevoie de o echipa mai mare. El are nevoie sa treaca la un alt nivel, are nevoie de o echipa mai buna", a declarat Gica Hagi.