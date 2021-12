Gabi Tamaș vede un singur selecționer capabil pentru naționala României: "Disciplină, armată!"

Deși printre antrenorii rămași pe lista FRF s-ar afla Adi Mutu, Edi Iordănescu, Laszlo Boloni și Adrian Ursea, alesul fundașului de 38 de ani este Victor Pițurcă (65 de ani), cel care a mai fost selecționerul României în trei perioade diferite, 1998 - 1999, 2004 - 2009 și 2011 - 2014.

Gabi Tamaș îl vrea pe Victor Pițurcă la națională

Tamaș, care a strâns 67 de meciuri și trei goluri sub tricolor, a prins cele mai multe meciuri la națională sub comanda lui Victor Pițurcă și este de părere că jucătorii din actuala generație au nevoie de un selecționer care să impună respect în vestiar.

"Nea Piți! Eu vă zic adevărul, niciodată nu m-am ascuns după vorbe. Disciplină, armată sau distracție. Cale de mijloc nu este. La români nu există altceva. Noi, când zicea nea Piți 'culcat!', eram culcați toți. A antrenat nume grele, Chivu, Mutu, Cosmin Contra, Bogdan Stelea și nimeni nu zicea nimic. Acum, nu mai spun nimic... e prea multă democrație.

Neavând rezultate, le e greu antrenorilor din România să spună da echipei naționale. Au și ei un nume, au ajuns la un nivel și nu prea cred că vor să-și păteze imaginea. Dacă n-ai rezultate, cine e dat afară? Antrenorul. Și presa îl face varză. Este greu, echipa trebuie să ajute antrenorul. Dacă nu te ajută, ce facem?

Îl văd pe Mutu selecționer. Mirel Rădoi a avut experiența necesară? Ați văzut, s-a schimbat jocul, mie mi-a plăcut foarte mult jocul României. Am încercat să jucăm și chiar am jucat cu Mirel Rădoi selecționer. Cu Victor Pițurcă am avut rezultate. Dacă dădeam un gol, nu ne mai dădea nimeni gol", a spus Gabi Tamaș, la Digisport.