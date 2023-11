Gabi Tamaș le-a stabilit „tricolorilor” obiectivul pentru Campionatul European. Mesaj pentru suporteri

La finalul meciului, fostul internațional Gabi Tamaș i-a felicitat pe băieții lui Iordănescu pentru victorie și s-a declarat încrezător că aceată calificare la turneul final va deschide noi orizonturi pentru fotbalul românesc.

Tamaș a mai punctat faptul că obiectivul pe care „tricolorii” ar trebui să și-l stabilească la Euro este ieșirea din grupe.

Tamaș: „Toți am crezut în România!”

„Bravo jucătorilor și Federației. Mă bucur. Acum sper să avem o grupă cât mai ușoară, pentru că asta va ajuta fotbalul românesc. Ați văzut cum am jucat azi, dezinvolt. Toți am crezut în România, am crezut că vom termina pe locul 1 sau 2.

La Euro sper să ieșim din grupă. Ar ajuta foarte mult. Sfatul meu e să joace ca până acum. Sperăm ca și la Euro să ne facă fericiți. La noi au existat multe critici, de la început până la sfârșit. Ce ați văzut azi, un stadion plin, ar trebui să fie de la început până la sfârșit, nu doar la bine. Cred că și jucătorii s-au săturat de atâția critici. Că și eu mă săturam când eram.

Dacă tot suntem naționaliști, hai să-i ajutăm de la început. Dar suntem obișnuiți să dăm în cap, mereu am dat”, a spus și Gabi Tamaș.

România şi Elveţia erau calificate la EURO 2024 încă de sâmbătă, când tricolorii au învins Israelul cu 2-1 la Felcsut (Ungaria), iar Elveția a remizat acasă cu Kosovo (1-1). Turneul final va avea loc în Germania între 14 iunie şi 14 iulie 2024.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.