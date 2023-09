Cele două echipe se vor înfrunta pe Arena Națională în meciul care contează pentru a șasea etapă din preliminariile pentru calificările la Campionatul European din 2024.

Gabi Balint, înainte de România - Kosovo: "M-am ponderat de dimineață"

Gabi Balint, fost internațional român, a vorbit înainte de România - Kosovo și a evidențiat faptul că speră ca selecționata lui Edward Iordănescu să câștige toate cele trei puncte, doar că nu-și va mai face speranțe, la fel cum a făcut-o la meciul cu Israel, încheiat 1-1.

„Eu am fost mai relaxat la meciul trecut, aveam mai multă încredere. Acum, de dimineață, am încercat să mă ponderez, să nu mă mai arunc, să nu mai am deziluzii. Făcând o introducere glumeață... Eu sper, ca toți românii, în victorie. Am jucat în echipa națională și sper să fie așa. Le ținem pumnii și sperăm într-un rezultat pozitiv. Un egal, nu consider că e un rezultat pozitiv”, a spus Gabi Balint la televiziunea DigiSport.

Cu un joc demodat și fără idei, România se menține însă în continuare pe locul 2 în grupă, poziție care asigură calificarea la turneul final al Campionatului European din 2024.

Kosovo este penultima în clasament (cu 4 egaluri și o singură înfrângere), contracandidata la calificare Israel joacă marți tot de la 21:45 acasă cu Belarus, în timp ce liderul Elveția nu prea are cum să se împiedice pe teren propriu cu Andorra.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)

*Selecțiile și golurile sunt cele dinaintea meciului cu Israel