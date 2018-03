Romania U19 - Ucraina U19, marti, IN DIRECT LA PROX, ora 19:00! La un pas de calificare: un egal ne duce la Campionatul European

Meciul de calificare al nationalei Under 19 a Romaniei la Campionatul European se vede IN DIRECT PE PROX, marti, cu incepere de la ora 19:00.

Nationala U19 a Romaniei este lider in Grupa 4 a Turneului de Elita si mai are un singur pas pana la Campionatul European din Finlanda. Romania U19 a invins in primele doua partide pe Serbia, scor 4-0, si pe Suedia, scor 2-1. Astfel, echipa lui Adrian Boingiu se poate califica si cu un egal in confruntarea cu Ucraina.

In acest moment, Romania este lider cu 6 puncte, urmata de Ucraina (3puncte), Suedia (1p) si Serbia (0puncte). Pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda, Romania are nevoie de minimum un punct.

