ACUM LIVE VIDEO: Nationala de fete, in fata celei mai tari echipe din grupa de Euro! Romania-Elvetia se vede pe www.sport.ro

Nationala feminina de fotbal a Romaniei infrunta Elvetia in preliminariile Euro!

ROMANIA - ELVETIA







UPDATE 18:20: Romania este condusa, dupa primele 45 de minute, cu 1-0, gratie golului inscris de Sow in minutul 29.



Echipele de start:

Romania: Paraluta – Corduneanu, Oprea, Ficzay, Gered – Ciolacu, Meluta, Vatafu – Rus, Marcu, Vladulescu

Elvetia: Thalmann – Aigbogun, Calo, Walti, Rinast – Sow, Gut – Crnogorcevic, Bahmann, Reuteler – Humm

"Tricolorele" joaca meciul din a 7-a etapa a preliminariilor pentru Campionatul European din 2022 la Centrul National de Fotbal Mogosoaia contra liderului din grupa H.

In ultima partida disputata, contra Lituaniei, romancele au castigat cu 4-0. Acestea ocupa locul 3 in clasament si mai au de jucat un singur meci in afara partidei cu Elvetia. Este vorba despre duelul cu Croatia, programat pe 1 decembrie.