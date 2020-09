FOTBAL FEMININ, Romania-Croatia, ora 19:00 in direct pe PRO X! Meci special pentru capitanul nationalei noastre

Nationala de fotbal feminin intalneste Croatia, intr-o partida care se va disputa la Mogosoaia.

Partida cu Croatia este una speciala pentru capitanul Florentina Olar. Acum 19 ani aceasta debuta cu gol chiar intr-un meci contra Croatiei, in preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal feminin din 2003.

Partida s-a incheiat 2-2 iar Florentina a declarat: "A fost primul meu meci oficial in cadrul echipei nationale si s-a jucat in Croatia! Tin minte ca aveam putin peste 16 ani, am debutat cu un gol si am remizat! Sper sa marchez si diseara, dar cel mai important este sa castigam!".

Partida din aceasta seara este decisiva pentru mentinerea sanselor de calificare la Campionatul European din 2022! Capitanul nostru poate bifa si a 175-a selectie pentru nationala.

Romania - Croatia este in direct pe PRO X, de la ora 19:00.