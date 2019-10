FABULOS! Keseru, la egalitate cu Ronaldo: PERFORMANTA incredibila a romanului in acest sezon! Cifrele spun totul

Claudiu Keseru a inscris golul 3 al Romaniei in partida cu Insulele Feroe.

Claudiu Keseru e pe val! Atacantul nationalei a reusit al 6-lea gol al sau in preliminariile pentru EURO 2020 in tricoul Romaniei si l-a egalat pe Cristiano Ronaldo!

Odata cu golul marcat in minutul 90+4 impotriva nationalei din Insulele Feroe, Keseru a ajuns la acelasi nivel al reusitelor cu starul portughez Cristiano Ronaldo.

Astfel, Keseru este, in acest moment, peste Lewandowski (5 goluri), Aleksander Mitrovic (5 goluri), Olivier Giroud (4 goluri) Eden Hazard si Kylian Mbappe (3 goluri).

Romania a invins cu 3-0 Insulele Feroe, gratie golurilor inscrise de George Puscas, Alex Mitrita si Claudiu Keseru. Toate golurile Romaniei au fost inscrise in ultimele 20 de minute.

In ciuda victoriei, Contra are motive de ingrijorare, dupa ce Vlad Chiriches s-a accidentat. Este al doilea om pierdut de Contra dupa Dragos Grigore. Astfel, selectionerul ii va chema la lot pentru jocul cu Norvegia de marti, 21:45, in direct la PRO TV, pe Iulian Cristea (FCSB) si Andrei Burca (CFR Cluj).