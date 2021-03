EXCLUSIV | "Ma asteptam sa fie in primul 11!" Jucatorul care nu ar fi trebuit sa lipseasca din echipa lui Radoi. "Acolo au fost problemele mari"

Romania a pierdut meciul cu Germania, cu scorul de 1-0, in preliminariile Mondialului din 2022.

In aceasta dimineata, Vasile Miriuta a comentat la Pro X partida de pe Arena Nationala. Antrenorul a spus ca se astepta ca Radoi sa mizeze in atac pe George Puscas, un jucator mai rapid decat Keseru.

Miriuta a atras atentia si asupra problemelor pe care le-a remarcat in nationala Romaniei, aratandu-se dezamagit de prestatia fotbalistilor de pe linia de mijloc.

"La mijloc am avut problemele mari. Ne-am inchis bine, avem doi jucatori buni, dar Stanciu cred ca joaca altceva la echipa de club, nu sunt jucatori de viteza...

Lui Mirel ii place sa joace ofensiv, sa atace, dar trebuie sa ne organizam bine in aparare. Am avut, intr-adevar, momente cand am stat bine in teren si am iesit bine pe contraatac, s-au vazut ocaziile lui Mihaila din debutul jocului, dar daca nemtii voiau sa dea 3-4, ar fi dat. S-a vazut ca au tratat cu lejeritate unele faze... In ultimele 10 minute am inceput si noi sa 'dominam' Germania si am avut acele ocazii ale lui Stanciu si Puscas.

Cred ca daca scoteam un egal, era nemeritat. Daca nu era Nita aseara in poarta, scorul era mult, mult mai mare. Dar asta ma si deranjeaza. Portarii nostri sunt cei mai buni jucatori de pe teren. Asa a fost si Tatarusanu in cateva partide si asa a fost si Nita acum. Mi-as dori sa nu fie portarul cel mai bun de pe teren. Lucrul pozitiv este ca am incercat, i-am pus in dificultate, dar am avut probleme mari pe faza de aparare.

Eu ma asteptam aseara sa joace Puscas. Daca tot vrei sa joci pe contraatac cu Mihaila, cu jucatori de viteza, eu zic ca Puscas era mai bun decat Keseru care nu e un jucator de contraatac. Cand joci cu o echipa mare, trebuie sa joci cu o jucatori de viteza in atac pentru ca echipele astea nu poti sa le domini", a declarat Vasile Miriuta la Ora exacta in sport.

Pentru Romania urmeaza miercuri, de la ora 19:00, partida cu Armenia, care va fi transmisa LIVE pe Pro X si www.sport.ro.