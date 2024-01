Edi Iordănescu, OUT de la naționala României? Anunț despre următoarea destinație a selecționerului

Edi Iordănescu va conduce România la EURO 2024, iar ulterior ar urma să negocieze cu FRF prelungirea contractului. Până acum, selecționerul a refuzat să vorbească în detaliu despre ce va urma după încheierea turneului final din Germania.

Marcel Pușcaș: "După EURO 2024, Edi Iordănescu va fi în Golf"

Marcel Pușcaș, președintele lui FC U Craiova, vine cu o ipoteză nouă în cazul lui Edi Iordănescu. Oficialul oltenilor se așteaptă ca actualul selecționer să preia o echipă din zona arabă după încheierea mandatului de la FRF.

Opinia lui Pușcaș vine în contextul în care Andrea Padula, fundașul elvețian de la FC U Craiova, a dobândit cetățenia română și este eligibil de acum pentru naționala condusă de Iordănescu.

"ANDREA PADULA. 27 de ani. A pierdut vremea prin Elveția am putea spune. Mama bucureșteancă, tata italian. Se intâmplă deseori. Ce vină au părinții? Azi a primit cetățenia română. Da, a "pierdut vremea" cu fotbalul la Bellinzona și la Basel. În Elveția. O gravă accidentare l-a scos din circuit. Ligamentele încrucișate i-au fost paradite. Se întâmplă uneori. Acum e sănătos.

A venit la noi, la FCU 1948, pe cel mai mic salariu din echipă. Dacă îmi revin și joc discutăm!- zicea Andrea. Era un terminat fizic și moral. "Nebunul" de Mititelu a zis ok. M-am enervat și am spus că: "FCU 1948 nu este azil. Echipa asta nu trebuie să fie nici azil și nici centru de recuperare suflete. Dacă vrem să performăm!".

Padula a-nceput să joace. În teren se vede tot. Cum ești în teren așa ești și în viața de zi cu zi. Un jucător de fotbal poate fi caracterizat de către connaisseuri și pentru viața personală. Azi la antrenament, Padula discutând cu maseurul a spus într-o română neaoșă, "mulțumesc, scuză-mă". Ce vreți mai mult decât cunoașterea proprie? În latină se spune "NOSCE TE IPSUM". Padula se cunoaște pe sine. A venit spășit, umil, realist, cu bun simț.

L-a găsit și pe "fraierul" de Mititelu care să-l accepte. Eu n-aș fi făcut demersul. Padula este elegant, inteligent, joacă și fundaș stânga și dreapta. Din această "zi de naștere" a românului Padula sper din tot sufletul ca traumele lui, ca incertitudinile mele, ca speranțele lui Mititelu, să-i dea puterea de-a demonstra!

Dacă va reuși până la vară, orice selecționer îi va locul lui Edi, după acest Euro din Germania (Edi va fi în Golf), va trebui să țină cont de un fotbalist peste Camora sau Bancu. Bine ai venit românule Padula!", a scris Marcel Pușcaș, pe Facebook.

Andrea Padula poate juca pentru România

FC U Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a anunțat că fundașul elvețian Andrea Padula a dobândit cetățenia română, astfel că de acum este eligibil pentru naționala condusă de Edi Iordănescu.

Padula (27 de ani), fundaș stânga, s-a născut în Elveția, însă mama sa este româncă, iar tatăl italian. Jucătorul a transmis că își dorește să joace pentru naționala României.

"Sunt fericit că am reușit să devin român cu acte în regulă. Sunt fericit, și în același timp, să joc pentru FCU Craiova. Este prima mea experiență în România, iar tot ce am realizat de la venirea mea aici și modul în care am fost primit a fost unul deosebit.

Îmi doresc să realizez performanțe la cel mai înalt nivel cu echipa mea, iar într-o bună zi, să pot reprezenta cu mândrie tricoul echipei Naționale", a spus Andrea Padula, potrivit clubului.

Andrea Padula a crescut în Elveția, unde a jucat pentru Team Ticino, FC Chiasso, Lugano, FC Wil, Basel sau Bellinzona, a avut o scurtă experiență și în Italia, la Monza, iar din vara anului trecut joacă la FC U Craiova.

Fundașul stânga a strâns 12 meciuri la FC U Craiova și a marcat un gol.