FC U Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a anunțat că fundașul elvețian Andrea Padula a dobândit cetățenia română, astfel că de acum este eligibil pentru naționala condusă de Edi Iordănescu.

Andrea Padula poate juca pentru România

Padula (27 de ani), fundaș stânga, s-a născut în Elveția, însă mama sa este româncă, iar tatăl italian. Jucătorul a transmis că își dorește să joace pentru naționala României.

"Sunt fericit că am reușit să devin român cu acte în regulă. Sunt fericit, și în același timp, să joc pentru FCU Craiova. Este prima mea experiență în România, iar tot ce am realizat de la venirea mea aici și modul în care am fost primit a fost unul deosebit. â



Îmi doresc să realizez performanțe la cel mai înalt nivel cu echipa mea, iar într-o bună zi, să pot reprezenta cu mândrie tricoul echipei Naționale", a spus Andrea Padula, potrivit clubului.

Andrea Padula a crescut în Elveția, unde a jucat pentru Team Ticino, FC Chiasso, Lugano, FC Wil, Basel sau Bellinzona, a avut o scurtă experiență și în Italia, la Monza, iar din vara anului trecut joacă la FC U Craiova.

Fundașul stânga a strâns 12 meciuri la FC U Craiova și a marcat un gol.