Faza care nu s-a vazut la TV! A pus mana pe telefon si l-a sunat de urgenta pe secundul lui Radoi chiar inainte de pauza! Explicatiile selectionerului! VIDEO

Romania U21 a castigat cu 3-0 in fata Irlandei de Nord U 21.

Nationala lui Radoi s-a impus cu 3-0 la Voluntari in fata Irlandei de Nord si pastreaza sanse pentru o noua calificare la Euro. Golurile au fost marcate de Tudor Baluta, Mihaila si Ciobanu si Romania se afla pe locul 3 in grupa, la 1 punct de Finlanda care se claseaza pe locul 2 si la 3 puncte de liderul Danemarca.

In minutul 38 al partidei, portarul oaspetilor, Conor Hazard, a avut o intrare criminala la Dennis Man, in urma careia a vazut cartonasul rosu. In minutul 43, a fost surprinsa o faza in care Mihai Stoichita il suna pe secundul lui Radoi, Adrian Boingiu, care ii transmite un mesaj lui Radoi. La conferinta de presa de dupa partida, selectionerul a explicat acest moment si a spus ca analistul video a plecat din staff si comunica cu Mihai Stoichita, care ii transmite tot ce se intampla.