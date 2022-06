Căpitanul Vlad Chiricheș a gafat la ambele goluri marcate de muntengreni, însă unul dintre clienții lui Dănuț Lupu este și Darius Olaru, fotbalist care a strălucit la FCSB, în special în play-off, însă care a avut o evoluție modestă la echipa națională.

Dănuț Lupu nu a menajat pe nimeni după Muntenegru - România 2-0

Fostul mare fotbalist de la Dinamo sau Rapid rămâne optimist în privința echipei naționale, dar avertizează că laudele îi afectează pe jucătorii care vin din urmă la prima reprezentativă.

"Pe faza de atac, nu prea am contat. Am luat două goluri pe niște greșeli copilărești de la un jucător care are o experiență foarte mare, dar așa e când ești puțin mai încrezut (n.r - Vlad Chiricheș) și crezi că poți să joci cu călcâiul fiind fundaș central.

Eu nu cred că ar trebui să vorbim despre cei care vor să se retragă. Dacă ne luăm după rezultatele avute, e normal să se retragă. Problema e că cei care vin din urmă... îi lăudăm, vrem 5-10 milioane pe ei, dar joacă cu Chiajna, cu Voluntari, și uitați că au dat peste niște jucători mai buni, iar domnul Olaru nici nu a atins-o, cu scuzele de rigoare. E un jucător care promite foarte mult, dar eu spun că întâi trebuie să avem puțină răbdare cu ei și să nu-i mai lăudăm așa ușor", a spus Dănuț Lupu, la Pro Arena.

În etapa următoare din Liga Națiunilor, marţi, de la ora 21.45, România va întâlni în deplasare Bosnia-Herţegovina.

Tricolorii mai au programate în această lună următoarele partide:

Sâmbătă, 11 iunie, ora 21:45, stadion Giuleşti (Bucureşti): ROMÂNIA – Finlanda

– Finlanda Marţi, 14 iunie, ora 21:45, stadion Giuleşti (Bucureşti): ROMÂNIA – Muntenegru

Clasamentul din Liga Națiunilor după prima rundă