Cosmin Contra PLATESTE dupa ce l-a injurat pe Puscas! Decizia luata de Federatia Roamana de Fotbal

Selectionerul trebuie sa plateasca dupa iesirea nervoasa la adresa lui Puscas

Federatia Romana de Fotbal a decis sa-l sanctioneze cu 20% din salariu pe Cosmin Contra, ca urmare a episodului cand l-a injurat pe George Puscas, dupa ce acesta a ratat un penalty in meciul cu Norvegia din cadrul preliminariilor pentru EURO 2020.

Potrivit GSP, FRF considera ca selectionerul a adus prejudicii de imagine echipei, asa ca va plati 6500 de euro din totalul de 32000 de euro pe care-l are lunar la nationala.

Contra si-a cerut scuze imediat dupa meci, atat la conferinta de presa, cat si in particular, acesta spunand: "Am clarificat lucrurile dupa meci ca intre doi barbati. Nu s-a suparat nici el pe mine, nici eu pe el."

Contractul lui Contra expira luna viitoare, daca nationala nu se califica la EURO. Totusi, in cazul calificarii, selectionerul va continua pe banca Romaniei.