Contra anunta o revenire spectaculoasa la nationala! Se poate intoarce dupa doar doua goluri in Liga 1

A revenit de doar cateva saptamani in Liga 1, insa se poate intoarce rapid la echipa nationala.

Constantin Budescu este atent monitorizat de selectioner, iar Contra sustine ca jucatorul Astrei poate spera cu sanse reale la o convocare chiar daca a ajuns la 30 de ani.

"Budi dintotdeauna a avut si are o calitate speciala si este un jucator care, in orice moment al unui joc, poate sa aduca acea sclipire de care are nevoie o echipa. Budi inca are nevoie sa aiba meciuri in picioare, inca are nevoie sa aiba alt ritm de joc si, probabil daca fizic il voi vedea mai bine are din nou sanse sa revina in echipa nationala. Eu cred ca el este un jucator care este foarte corect cu el si, daca el a declarat lucrul asta si eu am vazut lucrul asta. Este un jucator care, prin doua sclipiri pe care le-a avut, a marcat doua goluri, dar fizic eu ma astept la mai mult de la el pentru urmatoarele doua jocuri. Vom vedea. Nu zic ca nu poate sa faca fata daca mai sunt etapa de duminica si vom vedea ce se va intampla.

Il astept sa il vad eu bine. Este o chestie de perceptia unui antrenor si ceea ce isi doreste de la un jucator. Este clar ca daca el va fi bine din punct de vedere fizic si va avea acelasi randament, pe mine golurile poate ma intereseaza mai putin cat ceea ce se intampla propriu-zis in timpul unui joc. Ceea ce face, ritmul pe care il are, faza defensiva. Pentru ca la echipa nationala, vrei sau nu vrei, trebuie sa faci ambele faze si trebuie sa ai un ritm de joc foarte ridicat pentru ca asta e ritmul pe care ti-l cere aceasta competitie, cu nivelul echipei nationale", a declarat Cosmin Contra pentru TelekomSport.

Budescu a marcat doua goluri in meciul castigat de Astra cu 3-2. Budescu are 15 selectii si cinci goluri la nationale.