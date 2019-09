Coman primeste incurajari din partea FRF: "Bai, Florinele, daca joci asa, nu ai cum sa nu ajungi la nationala!"

Florinel Coman a fost sarit din schema de Cosmin Contra pentru meciurile nationalei mari cu Spania si Malta.

Coman a fost chemat in schimb de Mirel Radoi pentru meciul "tricolorilor mici" cu Danemarca, prima partida din noua campanie de calificare pentru EURO U21. Chiar daca Romania U21 a pierdut in Danemarca, scor 1-2, iar Coman a ratat un penalty in minutele de prelungire, jucatorul de la FCSB a fost cel mai bun om al nationalei de tinert in aceasta confruntare.

Mihai Stoichita, seful Comisiei Tehnice din cadrul FRF, este de parere ca Florinel Coman va face rapid pasul catre nationala de seniori.

"Ceea ce a facut el in Danemarca.. eu dupa meci m-am dus personal la el si l-am felicitat. I-am zis: 'Bai, Florinele, daca joci asa, nu ai cum sa nu ajungi la nationala!' Am inteles ca e un baiat tare bun, cu caracter frumos. Am stat de vorba cu el si am descoperit un baiat exceptional. Am stat de vorbă cu el si i-am zis ca nu are cum sa nu ajunga la nationala, nu are cum sa nu fie vazut de Cosmin", a declarat Mihai Stoichita la DigiSport.