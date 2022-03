Chiricheș a spus tot! Căpitanul naționalei a vorbit despre regrete, puncte bune și marele vis 

La debutul lui Edi Iordănescu pe banca tricolorilor, România a fost învinsă, vineri seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 1-0 (1-0), de selecţionata Greciei, într-un meci amical, transmis în direct de Pro X și VOYO.

Discursul lui Chiricheș

Căpitanul Vlad Chiricheș a tras concluziile la finalul partidei de pe Ghencea.

"E un nou început, idei noi, jucători noi, sperăm ca în viitoarele meciuri să vină și victoriile. (n.r.: despre el și Niță) Cred că suntem jucători care suntem de mult timp la națională, Mister vrea să creeze un ax cu jucători cu experiență. Nu am avut somn gândindu-mă că am fi putut fi noi în locul Macedoniei, am senzația că o echipă inferioară nouă e aproape de Mondial.

Are idei noi, dar trebuie să fim deschiși la ce prezintă, să luăm ce ne transmite și să aplicăm în teren. Nu e vorba de botez la Tavi, mă bucur că a debutat, a intrat foarte bine, e important să joace pentru a ajuta naționala. Îmi place când ajung pe Ghencea, mă simt acasă, spiritul din Ghencea s-a păstrat chiar dacă e un stadion nou.

Urmează Israel, e un meci bun, sper să ne îmbunătățim jocul. Ne dorim să ajungem la un turneu final și sper că vom realiza asta", a declarat Vlad Chiricheș, în interviul oferit la Pro X Ioanei Cosma.

România: 1. Niţă – 2. Raţiu, 6. Chiricheş-cpt., 17. Rus (4. Drăguşin ‘87), 22. Camora (3. Toşca ‘75) – 18. R. Marin, 23. Bordeianu (13. Mihăilă ‘75) – 20. Mitriţă (21. Popescu ‘62), 8. Cicâldău, 10. Maxim (11. Ivan ‘62) – 9. Puşcaş (19. Tănase ‘61). Selecţioner: Edward Iordănescu

Grecia: 1. Vlachodimos – 14. Rota, 22. Mavropanos, 17. Hatzidiakos, 21. Tsimikas – 20. Mantalos-cpt. (15. Chatzigiovanis ‘81), 23. Siopis, 5. Bouchalakis (19. Douvikas ‘57) – 18. Limnios (11. Bakasetas ‘57), 7. Giakoumakis (16. Pavlidis ‘72), 10. Pelkas (8. Alexandropoulos ‘81). Selecţioner: Gustavo Poyet