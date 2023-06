Cea mai dură reacție după Kosovo - România 0-0

România a reușit să obțină un punct la Pristina, sâmbătă seara, în etapa a treia din Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024. Rezultatul îi menține pe elevii lui Edward Iordănescu pe locul secund în seria de calificare, în spatele selecționatei Elveției.

Jocul tricolorilor a lăsat însă de dorit, mai mulți foști internaționali criticând dur presația României. Pe plan defensiv Drăgușin și colegii lui s-au apărat eroic, însă în compartimentul ofensiv România a suferit.

Fost jucător al naționalei, Basarab Panduru a oferit o reacție dură. A susținut că echipa lui Iordănescu nu merita punctul de la Pristina.

„Nu mi-a plăcut România! Încălzirea mi s-a părut mai bună decât cu o zi înainte. Dacă ar fi corect, la egalul ăsta am merita 0.5 puncte şi ei 1.5 puncte. Pentru prima dată la un egal... Așa apărut acest egal. Nu a fost OK egalul ăsta. Măcar aşa să împărţim punctele.

Nu știu ce au vrut ai noștri. Nu știu ce am vrut. Ce am vrut în prima repriză? Am vrut egal? Am vrut să atacăm? La Kosovo am văzut că a vrut să câștige. Dar nu știu ce am vrut noi. Că ne-a ieșit egalul... Mie îmi e frică la retur. Ne-a ieșit un 0-0 fără nicio idee”, a declarat Panduru, la Orange Sport.

Înaintea următorului meci, România se află pe locul doi al grupei de calificare pentru Campionatul European, la două puncte în spatele Elveției și la trei puncte în fața Israelului.

Elveția - România se va juca luni, de la 21:45.

KOSOVO – ROMÂNIA 0-0

KOSOVO: Muric - Vojvoda, Amir Rrahmani, Aliti, Paqarada - Fazliji, Dresevic (Kryeziu 73) – Rashica (Zhegrova 46), Celina, Muslija (Topalli 82) – Muriqi. SELECŢIONER: Alain Giresse

ROMÂNIA: H. Moldovan – C. Manea, Drăguşin, A. Burcă, Camora (Sorescu 23) - T. Băluţă, M. Marin, Stanciu (I. Hagi 86) – Man (Moruţan 61), G. Puşcaş (Alibec 86), Fl. Coman (Mihăilă 61). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

Cartonaşe galbene: Dresevic 50, Kryeziu 86 / G. Puşcaş 81

Arbitri: Danny Makkelie - Hessel Steegstra, Jan de Vries – Sander Van Der Eijk (toţi din Olanda)

Arbitri VAR: Clay Ruperti – Edwin Van De Graaf (ambii din Olanda)