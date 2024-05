După opt ani, România participă din nou la un Campionat European, al șaselea din istoria tricolorilor. La primul, cel din 1984, a jucat și Ioan Andone, care a rememorat în emisiunea Emoții Europene duelurile cu Spania, Germania și Portugalia.

Ioan Andone, la emisiunea Emoții Europene: "Din actuala generație îmi plac Stanciu, Drăgușin și Hagi"

Fostul jucător de la Corvinul Hunedoara, Dinamo, Elche sau Heerenveen a oferit trei nume când a fost întrebat ce jucători din actuala generație a României îi plac. Andone i-a nominalizat pe Nicolae Stanciu, pe care îl vede liderul naționalei, Radu Drăgușin și Ianis Hagi, de la care are așteptări mari pentru EURO 2024.

"Toată lumea știe că liderul acestei generații este Stanciu. Se și vede ca viziune, joacă pe mai multe poziții, are capacitate de efort mare, aleargă foarte mult.

Acum să vedem. Așteptăm și eu cred că va face Drăgușin un Campionat European bun. Bine că a apucat să joace câteva meciuri. Era un pericol mare să joci cu un jucător care în ultimele șase luni are puține meciuri. Ar fi fost un foarte mare pericol!

Eu mă aștept și la Ianis Hagi. Nu că sunt prieten cu Hagi, dar a trecut mai bine de un an de când s-a refăcut medical Ianis. Mă aștept să arate pentru că are o poftă incredibilă de fotbal copilul ăsta. Ianis nu mai are nevoie de nimic! Numai de minute mai multe la Alaves ar fi avut nevoie", a spus Ioan Andone, la emisiunea Emoții Europene.

Ioan Andone: "Lui Drăgușin îi lipsește puțină viteză"

Întrebat ce îi lipsește lui Radu Drăgușin pentru a ajunge un fundaș central de top, Ioan Andone a spus:

"Puțină viteză îi lipsește lui Drăgușin. Dar eu cred că el știe și lucrează la acest lucru. Viteză de reacție, viteză de a gândi. Să aticipezi unde o să dea ăla pasa și să te întorci mai repede decât adversarul.

Dacă îl pui să alerge în paralel cu mulți atacanți din Premier League, pe Drăgușin îl iau. Dar astea se lucrează, sunt convins că își îmbunătățește. El trebuie să lucreze viteza aia de plecare, pe cinci metri, că în rest, viteza de deplasare o are", a mai spus Ioan Andone.