Prima reprezentativă a terminat atunci pe primul loc campania de calificare la EURO 1984, într-o grupă a ”morții” cu Suedia, Cehoslovacia, Italia și Cipru.

La European, lucrurile au stat diferit, iar România a încheiat pe ultimul loc Grupa B cu un singur punct. Spania (4p), Portugalia (4p) și Germania de Vest (3p) au fost adversarele naționalei atunci.

Ioan Andone a dezvăluit ce le-a spus Mircea Lucescu jucătorilor înainte de EURO 1984

Miercuri dimineață, la Sport.ro și pe VOYO a debutat emisiunea Emoții Europene. Primul invitat a fost Ioan Andone, component al naționalei de la EURO 1984.

Andone a mărturisit că Mircea Lucescu a avut încredere deplină în parcursul României încă din preliminarii. Fostul internațional a precizat că ”Il Luce” le-a spus jucătorilor că vor încheia primii campania de calificare la EURO 1984.

”Cred că noi nu am realizat ce performanță am făcut atunci. La seniori nu fusesem atunci la niciunul. Grupa a fost infernală. Pe Suedia nu am bătut-o niciodată. Italia era campioană mondială. Știam totul despre ei. Nu puteai să crezi că te califici. Dar, având un antrenor ca Mircea Lucescu... Întâi trebuie să creadă antrenorul.

Nu puteai să-l compari pe Mircea Lucescu în perioada de început a lui ca antrenor! Vorbesc de perioada Corvinul. În timp ce era acolo a preluat și echipa națională. Făcea curse București - Hunedoara cu mașina. Ne lua și pe noi, stăteam înghesuiți.

Vrei să-ți spun ceva? La orice club, națională... Antrenorul e figura principală. Dacă antrenorul e mai pregătit ca oricine poți să reușești. (n.r. Ce a spus Mircea Lucescu atunci când a văzut grupa?) A spus că avem echipă bună și că putem să câștigăm de pe primul loc. Ne uitam la el ciudat. Hai că ne dă curaj!”, a spus Ioan Andone la Emoții Europene.

VIDEO Emisiunea integrală cu Ioan Andone la Emoții Europene

Grupa E, preliminarii EURO 1984

*România - 12p

Suedia - 11p Cehoslovacia - 10p Italia - 5p Cipru - 2p

*România a fost singura echipă națională care s-a calificat la turneul final. Doar opt participante au existat la Campionatul European din 1984 găzduit de Franța.