COTA INCREDIBILA a Romaniei pentru un triumf la Campionatul European! Anglia este marea favorita a caselor de pariuri

Au aparut primele cote pentru castigarea Europeanului care se disputa anul viitor.

Campionatul European care trebuia sa aiba loc in acest an a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus pentru vara anului viitor. Aceasta editie este una speciala datorita faptului ca meciurile se vor disputa pe teritoriul a 12 tari, printre care si Romania.

Patru meciuri se vor disputa pe Arena Nationala, trei din faza grupelor si unul din optimi, iar finala va avea loc la Londra. Acesta poate fi un motiv in plus pentru Anglia sa fie considerata una dintre favorite.

De altfel, casele de pariuiri o dau pe Anglia ca si principala favorita la castigarea EURO 2021. Nationala lui Harry Kane le devanseaza, din acest punct de vedere, pe Franta (campioana Mondiala in 2018), Portugalia (campioana Europeana in 2016), Germania sau alte echipe mari de pe continent. Anglia are o cota de 5,50, potrivit unei case de pariuri, cea mai mica dintre echipele implicate. Englezii se vor lupta cu Croatia si Cehia in grupe, urmand sa isi afle si ultima adversara dupa incheierea barajului in care este implicata si Romania.

Romania are o cota de 501!

Nationala noastra va trebui sa treaca de Islanda, apoi de castigatoarea dintre Bulgaria si Ungaria pentru a participa la EURO. In cazul in care se va califica, Romania va avea o cota incredibila pentru a ridica trofeul: 501. Astfel ca daca cineva va paria 10 lei pe nationala noastra ca va fi castigatoarea EURO si acest lucru se va si intampla, pariorul ar castiga 5010 lei.

Inca nu se stiu datele de disputare ale meciurilor din baraj, insa se asteapta un comunicat de la UEFA.