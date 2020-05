"Primul penalty a fost cel mai dificil de parat!" Cum i-a pacalit Duckadam pe jucatorii Barcelonei in finala Cupei Campionilor Europeni: "A fost un soc total pentu noi!"

Astazi se implinesc 34 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni.

In urma cu 34 de ani in urma, Steaua a reusit cea mai mare performanta din fotbalul romanesc la nivel de club. A castigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, impotriva Barcelonei. Dupa 90 de minute scorul a fost egal, 0-0 si s-a intrat in cele doua reprize de prelungire. La finalul acestora, scorul era tot 0-0 si s-a trecut la loviturile de departajare. Duckadam a aparat toate cele 4 penalty-uri executat de Barcelona, iar Steaua a marcat prin Lacatus si Balint. Duckadam a povestit cum i-a pacalit pe jucatori si ce tactica a aplicat pentru a reusi sa apere toate cele 4 lovituri de departajare executate de catalani.

"In finala, Barcelona credea ca se afla la un nivel superior noua si, probabil, nu se astepta ca meciul sa se duca in prelungiri. Odata ajunsi acolo, situatia a devenit tot mai complicata pentru ei. Conditia fizica ne-a ajutat sa dam o replica buna si chiar ne-am creat ocazii.

Nu cred ca se simteau bine dupa primele 90 de minute. Prin urmare, in prelungiri i-am dominat si increderea noastra crestea. Nu a fost un jos spectaculos, dar am avut o energie fantastica.

Dupa ce arbitrul a pus capat prelungirilor, m-am gandit: "Acesta este momentul meu". Nu-mi pasa de nimeni si de nimic, ma concentram la ce urma sa fac. Nici nu m-am uitat la colegii mei, ci la reactia multimii.

Prima lovitura a lor a fost cea mai dificila de parat, a lui Alexanko, dar am ghicit colțul. Evident, a fost o chestiune de noroc. Daca salvezi primul penalty, atunci al doilea este mai usor.

Al doilea fotbalist al Barcelonei a crezut ca voi sari in stanga, pentru ca prima oara am sarit in dreapta. Al treilea a fost cel mai usor. Am crezut ca va merge la stanga pentru ca eu am sarit in dreapta in primele dati. Pe al patrulea l-am pacalit, el nu stia ce sa faca. M-am prefacut ca sar in stanga, apoi la dreapta si intr-un final am sarit in stanga.

Nu aveam absolut nici o idee cum sa sarbatorim. A fost un soc total pentru noi. Am luat cupa, ne-am intors la hotel, am baut un pahar de vin si poate ceva sampanie, și asta a fost destul de mult. A doua zi, insa, in Sevilia, a fost o zi extraordinara", a spus Duckadam in urma cu doi ani pentru FourFourTwo.