E momentul nostru, s-au aliniat planetele. Plus: avem jucători în formă. Caramavrov consideră că România trebuie să arate ca o echipă și să obțină calificarea la Euro

I-am criticat pe jucători și pe selecționer aproape continuu și pe bună dreptate de cele mai multe ori, pentru că jocul naționalei ne-a dezamăgit.

Cu toate acestea, șansele de calificare au devenit din ce în ce mai mari, mai ales după acest Kosovo – Israel 1-0, disputat duminică seara.

România trebuie să arate ca o echipă și să obțină calificarea la Euro

Am fost atât de supărați după anumite meciuri ale primei reprezentative, încât am avanst și ideea păguboasă că mai bine nu mergem la turneul final, decât să ne facem de râs pe acolo. Israel ne-a dominat la București de ne-a scos fotbalul din cap, dar am avut noroc. Elveția ne-a condus cu 2-0 și putea să facă poate 5-0, dar am avut noroc și s-a termint 2-2! Dacă astrele s-au aliniat atât de bine pentru noi, încât oricât de prost am jucat suntem aproape de acest obiectiv, atunci trebuie să mergem.

Și avem și noi argumentele noastre.

Până la urmă, sunt câțiva băieți care joacă în campionate importante, e momentul să arate că au ajuns fotbaliști, că ne putem baza pe ei în momente importante.

Drăgușin, Hagi, Coman

Răzvan Marin a depășit suta de meciuri în Serie A (116). Drăgușin a fost integralist în toate cele 12 partide ale celor de la Genoa din acest sezon, tot în Serie A, înscriind și golul victoriei în utima etapă, cu Verona. Ianis Hagi și-a revenit după accidentare și joacă în LaLiga pentru Alaves.

Denis Drăguș marchează pentru Gaziantep, în prima ligă turcă. Florinel Coman este unul dintre cei mai in formă jucători de la noi, cu 6 goluri și 7 pase decisive în 18 apariții pentru FCSB în acest sezon (14 în Superligă și 4 în Conference League). Sunt în lot trei portari buni, Horațiu Moldovan, Niță și Ionuț Radu, oricare dintre ei poate intra între buturile naționalei.

Sunt, așadar, fapte și argumente reale pentru a avea ncredere în această națională. În plus, în ciuda criticilor, selecționerul își face treaba cu rigurozitate și cu seriozitate. Întotdeauna vom găsi ceva să-i reproșăm, e și normal, din critică și din dezbatere se naște progresul. Plus că acesta este rolul presei și impicit al suporterilor, să analizeze, să-și spună părerile, chiar să exagereze uneori, pentru a scoate în evidență o mică eroare.

Am ajuns în punctul acesta, cu șanse importante de calificare, așa că ar trebuie să uităm tot ce a fost până acum. Eu încerc să-mi șterg din memorie, atât cât pot, prestațiile penibile uneori ale naționalei și zic să-i susținem pe acești băieți.

Suntem la mâna noastră, israelienii nu evoluează pe propriul teren, noroc avem, cred că meciurile cu Israel și Elveția vor fi pregătite la amănunt, beneficiem de câțiva jucători in formă, care evouează în campionate puternice. Păi atunci, hai să ne calificăm și să mergem la Euro! Băieții au nevoie de încurajările noastre și de energii pozitive.

Chiar nu vă e dor de un turneu final cu România printre participante?

VIDEO Denis Drăguș, declarații înainte de dubla cu Israel și Elveția