Care ar trebui să fie planul FRF după ratarea calificării la Mondial: ”E important să facem asta”

”Tricolorii” aveau ca obiectiv locul doi, ce asigura calificarea la baraj. Eugen Neagoe, fost secund al lui Victor Pițurcă la echipa națională, știe ce ar trebui să facă FRF după ratarea obiectivului.

„În vara lui 2011, făceam parte din staff-ul lui Victor Pițurcă. România a avut jucători talentați, e important să-i alegi pe cei mai potriviți la momentul respectiv.

Neagoe știe ce trebuie să facă FRF după ratarea calificării la Mondial

În perioada aia erau jucători care nu mai aveau același randament la echipa națională și a trebuit să aducem câțiva jucători noi, ca să avem rezultate bune. Ne-am organizat foarte rapid, am văzut toți jucătorii din campionatul nostru. L-am adus pe Grozav, pe Paul Papp, pe Chipciu, Chiricheș, Maxim. Cu acei jucători am avut niște rezultate foarte bune.

Îmi aduc aminte că am câștigat în Elveția cu un gol al lui Gicu Grozav. Am făcut egal cu Uruguayul, ei veneau după ce câștigaseră Copa America. Am reușit să facem egal cu ei, am câștigat la București cu Belgia, 2-1. Am avut rezultate bune, dar acei jucători au avut rezultate și după ce am plecat noi. Același lucru trebuie făcut acum. E important să aducem cei mai în formă jucători”, a spus Neagoe, la Ora Exactă în Sport.

Este pentru a șasea oară la rând când naționala României ratează un Campionat Mondial. „Tricolorii” au ratat și edițiile din Coreea de Sud/Japonia 2002, Germania 2006, Africa de Sud 2010, Brazilia 2014, Rusia 2018 urmând absenţa de la Qatar 2022.