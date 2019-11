"M-a fortat sa-l bag, a trebuit sa intre in teren!" Hagi, prima reactie dupa 4-1 cu Sepsi! Ce spune de numirea lui Radoi la nationala

Hagi e multumit dupa 4-1 cu Sepsi! Viitorul e la doua puncte de CFR!

Hagi si-a felicitat jucatorii atat in vestiar, cat si in fata camerelor. Managerul tehnic al Viitorului a vorbit despre revenirea lui Rivaldinho in echipa de start si despre decizia de a-i acorda tot mai mult timp de joc pustiului Louis Munteanu, jucator nascut in 2002.

"Ne interesa victoria, voiam punctele. Am fost iuti, rapizi, am provocat anumite lucruri. Ne-a lipsit golul, am facut o prima repriza foarte buna. Imi felicit jucatorii. Am avut accidentati, s-a mai lovit si Zoua. A intrat Munteanu, a facut un meci foarte bun, fantastic. Louis e un atacant, e nouar, sper sa ramana in continuare la fel de concentrat. Riva a jucat cel mai bine. Sper sa-l avem pe Rivaldinho pana la sfarsitul campionatului, ne ajuta foarte mult. Nu vrea sa zic doar de Munteanu, dar el m-a fortat, mi-a dat incredere, trebuia sa-l bag. Ne ajuta intr-un moment foarte greu. Avem 4-5 accidentati. Ghita a facut si el o partida foarte buna.

Am avut si suspendati, dar gasim solutii. A fost o saptamana grea pentru noi, am avut si acel eveniment. Cand ai evenimente, lumea e fericita, dar ii felicit pe baieti ca au ramas concentrati", a spus Hagi la Digisport.

'Regele' a comentat si numirea lui Radoi ca antrenor al echipei nationale:

"Vrem sa cautam, sa gasim, sa construim succesul. E mult de munca peste tot, si la nationala. Trebuie sa fii inspirat, sa ai sansa, ii urez bafta lui Radoi, a facut lucruri foarte bune la U21. La echipa mare trebuie sa imbini experienta cu tineretea, totul devine mult mai greu. Cred ca exista potential, sunt jucatori destul de buni pe piata. Important e sa fie inspirat Mirel, ii urez bafta".