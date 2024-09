Selecționata tricoloră a învins Lituania cu 3-1 pe stadionul „Steaua” din Ghencea.

Valentin Mihăilă a deschis scorul, Kucys a egalat pentru oaspeți în minutul 34, dar golurile lui Răzvan Marin și ale lui Mitriță au înghețat tabela la scorul de 3-1.

Basarab Panduru, singur împotriva tuturor: "Au fost probleme, România nu a făcut un meci bun!"

Deși tricolorii au câștigat și au arătat o revenire puternică în finalul meciului, fostul internațional Basarab Panduru nu este pe deplin mulțumit de prestația echipei naționale.

Panduru este de părere că echipa lui "Il Luce" nu a arătat grozav în teren și că trebuie îmbunătățiri în anumite zone.

"Toţi am sperat la o victorie, dar nu la asta, deşi e foarte bună, ne gândeam la altceva la începutul jocului, a fost un meci complicat câştigat pe final. Au intrat cei de pe bancă foarte bine, jocul a fost mult mai greu decât mă aşteptam eu, am început foarte bine, am avut unele probleme.

Pe final a fost bine, dar sunt multe de discutat pentru că nu a fost un meci bun în seara asta, victoria a fost foarte importantă, dar jocul nu este ceea ce ar trebui să fie", a declarat Basarab Panduru, la televiziunea Prima TV.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor după două etape

1. România - 6p (6-1)

2. Kosovo - 3p (4-3)

3. Cipru - 3p (1-4)

4. Lituania - 0p (1-4)

Ce urmează pentru România

După meciul din Ghencea cu Lituania, România are alte patru partide programate în Nations League, după cum urmează: