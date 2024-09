România a întâlnit Lituania în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în a doua rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League. La capătul celor 90 de minute, tricolorii s-au impus cu 3-1.

Valentin Mihăilă a deschis scorul, Kucys a egalat pentru oaspeți în minutul 34, dar golurile lui Răzvan Marin și ale lui Mitriță au înghețat tabela la scorul de 3-1.

Ianis Hagi și-a decis viitorul după România - Lituania 3-1: "Lupta mea este afară"

La finalul celor 90 de minute, Ianis Hagi, fostul "decar" al naționalei, a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații.

"Prințul" s-a declarat mulțumit de rezultat și de colaborarea cu Mircea Lucescu. Mai mult, mijlocașul lui Rangers a clarificat situația sa la club.

Hagi și-a reafirmat angajamentul față de formația scoțiană și a explicat că prioritatea sa rămâne să joace fotbal, indiferent de zvonuri.

"Mă simt bine când joc fotbal, sunt fericit. Este pasiunea mea și este tot ce contează pentru mine.

Da, de asta avem VAR; când este interpretat bine, este de ajutor. Mă bucur că am reușit să fac diferența pentru echipa națională.

Nu ne așteptam să riscăm atât de mult; a fost un adversar pe cinste, dar suntem fericiți că am câștigat, fiindcă eu zic că fanii meritau asta. După un rezultat în deplasare, unde învingi cu 3-0, vrei să câștigi. A fost un meci greu pe un teren dificil, dar la final am dus-o la capăt.

Avem două victorii și se vede că mister ne dă mult mai multă încredere la posesie și la marcat multe goluri. Ne vorbește în permanență despre asta, iar cu experiența dumnealui și cu calitățile pe care le avem noi, este un mix bun. Am început cu dreptul. Nu este ușor să vii după un campionat european; se schimbă dinamica echipei. Începem cu deplasarea la Kosovo, care este cea mai grea adversară, și apoi acasă cu o echipă artagoasă.

Nea Mircea nu a încercat să schimbe foarte mult, știind că nu ai timp să construiești toate ideile tale de la început, dar și noi suntem destul de receptivi și inteligenți, încercăm să prindem cât mai repede. Să vii după EURO și să ai 2 victorii cu 6 goluri marcate este bine.

Eu sunt jucătorul lui Rangers, iubesc clubul, am spus-o mereu. Clar, s-a vorbit foarte mult despre mine, oameni din fotbal pe care îi respect enorm și care și-au exprimat opinia. Eu am spus în două mesaje foarte clare pe contul meu de Instagram. Acelea sunt mesajele mele. Eu vreau doar să joc fotbal. Cred că, în istoria mea scurtă de fotbalist, nu am dezamăgit niciun antrenor care a avut încredere în mine. Sunt fapte, așa cum și nea Mircea mi-a dat încredere la echipa națională. M-am antrenat cu echipa a doua timp de 6 săptămâni.

Am comunicat cu cei care, într-adevăr, m-au contactat din România. Vreau să le mulțumesc și să le urez multă baftă în continuare, dar lupta mea este afară", a declarat Hagi, după meci.

Cifrele lui Ianis Hagi

Rangers: 99 meciuri, 16 goluri, 21 pase decisive, 5.762 minute jucate

Farul Constanța: 92 meciuri, 24 goluri, 14 pase decisive, 6.745 minute jucate

Deportivo Alavés: 26 meciuri, 2 goluri, 2 pase decisive, 997 minute jucate

Fiorentina Primavera: 19 meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive, 1.620 minute jucate

KRC Genk: 19 meciuri, 3 goluri, 4 pase decisive,, 719 minute jucate

Fiorentina: 2 meciuri, - goluri, - pase decisive, 48 minute jucate