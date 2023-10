Cele două echipe s-au înfruntat pe stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta, locație neutră ambelor naționale. După un joc modest, Belarus și România au împărțit punctele în Grupa I, dar pe tricolori remiza i-ar putea costa calificarea.

Basarab Panduru a dat de pământ cu un tricolor: "Am crezut că am terminat cu astea"

Basarab Panduru, fost internațional român, a vorbit despre Denis Alibec, titular în Belarus - România, dar scos în minutul 61 și înlocuit de intrarea pe suprafața de teren a lui Ianis Hagi.

Analistul TV a precizat că nu i-a plăcut reacția lui Denis Alibec în momentul în care a fost scos din teren

Pentru vârful de la Muaither SC a fost al șaptelea meci din actuala campanie a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul European din Germania din 2024.

„Alibec nu mi-a plăcut, pentru că nu vreau să mai văd niciodată la echipa naţională un jucător care dă din mâini. Nu ai voie să ridici mâna, să nu alergi. Nu mi-a plăcut. Bombănea de când venea spre banca de rezerve, atunci când a fost schimbat. Nu dă bine. Nu este OK să fii nemulţumit de colegi. Am crezut că am terminat cu astea”, a spus Basarab Panduru la OrangeSport.

Belarus - România 0-0

Selecționata lui Edward Iordănescu nu a putut să câștige partida disputată pe terenul neutru din Budapesta. Chiar dacă tricolorii au avut câteva șanse bune la poarta lui Ignatovich, tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar naționala României a pierdut două puncte semnificative în lupta pentru calificarea la EURO 2024.

Pentru băieții lui Edi Iordănescu urmează meciul de duminică cu Andorra, de pe Arena Națională, de la ora 21:45. Ulterior, reprezentativa de fotbal a României se va duela în deplasare cu Israel pe 18 noiembrie, ora 21:45 (dată fiind starea de război instaurată în Israel, momentul disputării jocului s-ar putea schimba), și cu Elveția pe propria arenă pe 21 noiembrie, ora 21:45.

Echipele de start