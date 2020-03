"Baietii mei adora sa joace in iunie!" Islandezii sunt in culmea fericirii dupa reprogramarea barajului cu Romania! "Vom fi la EURO!"

Din articol Islanda va putea beneficia si de suportul fanilor in iunie

Romania intalneste Islanda in semifinalele play-off-ului pentru Euro si meciul va fi in direct la PRO TV.

UEFA a luat ieri decizia de a amana Euro 2020 pentru anul viitor. Oficialii au luat mai multe decizii in cadrul video conferintei de ieri, iar una dintre ele a fost si reprogramarea meciurilor de baraj care trebuiau sa aiba loc la sfarsitul acestei luni.

Meciul Islanda - Romania din semifinalele play-off-ului pentru Euro se va juca in luna iunie a acestui an, iar islandezii sunt in culmea fericirii:

"Ma asteptam ca Euro sa fie mutat in 2021, e o hotarare buna. Incepusem pregatirea partidei cu Romania impreuna cu asistentul meu Freyr Alexandersson. Stiam ca, daca situatia se schimba, se va afla imediat.

Suntem buni in iunie, baietii mei adora sa joace in aceasta luna! Obiectivul a fost mereu sa ajungem la Campionatul European. Jucatorii sunt foarte concentrati pe acest lucru. Vom fi buni si vom obtine biletele pentru Euro, iar eu voi fi acolo!", a spus Erik Hamren pentru Sport 2.

Islandezii se bucura si de prezenta suporterilor la stadion in luna iunie. Meciul de la sfarsitul lui martie era programat cu portile inchise din cauza coronavirusului, insa odata cu decizia reprogramarii barajului aceasta interdictie a picat:

"Din cauza interdictiei am fi jucat fara spectatori pe 26 martie. Acum, odata ce meciul a fost in iunie, vom avea si fanii in spatele nostru. Aceasta amanare a fost foarte buna pentru noi. Vom avea atunci cea mai puternica echipa", a spus Guoni Bergsson, presedintele federatiei islandeze.