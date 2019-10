Asa cresc viitoarele staruri! FRF, proiect de asistenta in dezvoltare pentru jucatorii loturilor natioale.

FRF se implica in cresterea si dezvoltarea jucatorilor care vin la loturile nationale.

"In sedinta Comitetului Executiv de joi, 3 octombrie, s-a aprobat implementarea unui program educational la toate reprezentativele. Obiectivul acestuia este construirea noilor generatii de tricolori cu jucatori mai bine adaptati fotbalului profesionist, capabili sa isi consolideze stabilitatea financiara, expunerea media adecvata, sa aiba un regim nutritional sanatos, un echilibru mental si un traseu sportiv in spiritul integritatii", se arata in informarea FRF.

Fiecare lot are programate un minimum 5 actiuni pe an. Fotbalistii care vor absenta vor primi informatiile la echipa de club.