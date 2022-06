Andrei Burcă nu poate să uite ocazia imensă din prima repriză: ”Când am văzut că se duce pe lângă poartă, am înnebunit!”

Fundașul celor de la CFR Cluj a fost integralist în partida de la Zenica și a ratat o ocazie imensă în finalul primei reprize, după ce Pușcaș a trimis cu capul pe direcția portarului advers, iar apoi Burcă a șutat puțin pe lângă stâlpul din stânga al porții Bosniei.

Chiar dacă România a bifat o nouă înfrângere și rămâne fără succes în ”era Edi Iordănescu”, Burcă laudă prestația ”tricolorilor”.

Andrei Burcă: ”Am făcut o partidă bună, rezultatul este dezamăgitor”

„Consider că am avut mai multe ocazii și am fost peste Bosnia. Am pierdut, trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să ridicăm capul, nu se poate la infinit să jucăm bine și să nu reușim să câștigăm. Am jucat în deplasare, consider că Bosnia este cel mai valoros adversar din grupă. Ne așteaptă două meciuri acasă, trebuie să scoatem maximum dacă vrem să urcăm în clasament.

Sunt o echipă bună, agresivă, dar dacă avem aceeași atitudine ca în această seară, este imposibil. Păcat de rezultat, asta este dezamăgitor, nu am reușit să marcăm! Consider că am făcut o partidă bună, doar că rezultatul este dezamăgitor. Am vrut s-o dau lângă bară, dar când am văzut că se duce pe lângă poartă, am înnebunit!”, a spus Andrei Burcă, la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, România rămâne ”codașa” Grupei 3 din Liga Națiunilor B, cu zero puncte și golaveraj 0-3. Lider este Finlanda, cu patru puncte, la egalitate cu Bosnia, dar cu un golaveraj superior, iar Muntenegru completează grupa, de pe locul trei, cu trei puncte.

Marți, România va întâlni Finlanda pe stadionul Giulești. Cu un eșec, șansele pentru o clasare cât mai bună în grupa de Nations League s-ar reduce semnificativ.

Programul meciurilor României din iunie din Liga Națiunilor

Sâmbătă 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - România 2-0

Marți 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia și Herțegovina - România 1-0

Sâmbătă 11 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Finlanda

Marți 14 iunie, ora 21:45, stadion Giulești (București): România - Muntenegru