"Ajungem la EURO doar sa ne uitam la meciuri!" Inca un atac la Cosmin Contra: "Lasa-l, pentru ca lumea il injura! Baga-l pe Coman!" Pentru ce este criticat selectionerul

Echipa nationala a Romaniei are nevoie de cel putin patru puncte din dubla cu Suedia si Spania pentru a se califica.

Mihai Stoica a vorbit despre sansele calificarii si despre greselile repetate pe care le face Cosmin Contra. Fostul director sportiv de la FCSB critica selectia facuta de Contra si nu intelege de ce se incapataneaza sa faca in ambitie suporterilor.

"Sunt prieten cu Contra si mi-e foarte greu sa-l critic. Nu cred ca ajungem la Euro 2020. Putem sa ajungem doar sa ne uitam la meciuri. Desi sper sa ne calificam, pentru ca ar fi extraordinar pentru fotbalul romanesc.

Contra face o singura greseala de imagine. In loc sa renunte la convocarile pe care toata lumea le contesta, Grozav, Maxim, el se incapataneaza. Pentru ce face greselile astea? Doar pentru ca ti-a dat Grozav sase goluri in cupele europene la Petrolul si inca ai incredere in el? Lasa-l, pentru ca lumea il injura! Cheama-l pe Coman si baga-l, chiar e bun.

Nu aveam o echipa nationala... In afara de Chiriches, care e un jucator bun, desi nu mai are repere, si Stanciu, ei fiind singurii care fac diferenta", a spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica este de parere ca selectionerul a gresit abordarea meciului cu Spania:

"Contra a facut o mare greseala cu Spania. Daca tot voia sa joace sistemul ala pe care l-a inventat sau pe care a vrut sa-l implementeze si sa-i surprinda pe spanioli, atunci n-ar fi trebuit sa joace decat cu doi atacanti de bataie. Trebuia sa joace cu Andone de la inceput, nu cu Keseru", a mai spus Mihai Stoica.

Meciurile Romania - Suedia si Spania - Romania se vor juca pe 15 si 18 noiembrie.