'Doctorul' Grigore, dupa ce a marcat in ziua in care implineste 34 de ani: "Eu, doctorul? Habar n-aveam!" :)) Ce a spus dupa meci

Dragos Grigore a dat lovitura chiar de ziua lui de nastere!

Dupa remiza cu Irlanda de Nord de pe Arena Nationala, 'tricolorii' s-au mobilizat si au facut un meci solid impotriva Austriei, reusind sa se impuna cu 3-2!

Dragos Grigore a inscris primul sau gol la nationala Romaniei chiar in ziua in care a implinit 34 de ani. Fundasul a mai fost aproape sa inscrie o data, dar a trimis cu capul pe langa poarta oaspetilor.

La finalul meciului, fundasul lui Ludogorests s-a declarat multumit de prestatia jocului facut de nationala in Austria si se gandeste la meciul cu Islanda si o calificare la EURO.

"Nu pot sa simt decat bucurie, ma bucur ca am marcat, dar ma bucur mai mult ca a reusit echipa sa castige. Dupa un joc bun, consistent si o victorie meritata.

De aia suntem aici, sa ne gandim la calificare, muncim zi de zi la echipa de club, cand venim la nationala dam totul pentru tricou sa facem milioane de romani fericiti. Avem nevoie de un grup unit pentru a califica Romania la EURO. Ma bucur ca am demonstrat asta in seara asta, rezultatul e consecinta jocului facut in aceasta seara.

Ma gandesc de mult sa inscriu, nu am reusit pana acum, ma bucur ca am facut-o in aceasta seara, ma bucur ca golul a adus cele 3 puncte Romaniei, imi voi aminti toata viata. Nu am realizat nimic deocamdata, mai sunt meciuri de jucat. Poate era prea mult, sa nu exageram.

Din pacate, am suferit in ultimele minute cu Irlanda, cu siguranta meritam victoria.

Aud in premiera, nu stiu cand mi s-a spus 'doctor Grigore'. Nu sunt nici profesor, nici doctor, sunt deocamdata fotbalist. Ma bucur pentru rezultat, pentru meci, suntem increzatori si speram sa continuam pe un drum bun", a spus Dragos Grigore la PRO TV.