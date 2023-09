Ștefan Baiaram are încredere în forțele micilor tricolori: ”Suntem pregătiți!” (Albania U21 - România U21, LIVE pe Pro Arena și VOYO, marți, 19:30)

Echipa națională U21 va intra în competiție împotriva Albaniei într-un meci programat pentru marți, 12 septembrie, de la ora 19:30, la Elbasan.

Acest joc face parte din etapa preliminară a Campionatului European de tineret din 2025, iar România se află în grupa E alături de Elveţia, Finlanda, Albania, Muntenegru şi Armenia. Într-un interviu recent, Ștefan Baiaram a dezvăluit obiectivul echipei naționale U21 a României în această competiție.

Baiaram speră ca naționala să își spele păcatele din campania precedentă

”A fost ceva dureros” a rezumat mijlocașul Universitășii Craiova turneul final în care România a fost țară gazdă.

Selecționata antrenată de Emil Săndoi la acea vreme nu a reușit să treacă de faza grupelor, înregistrând două înfrângeri și un egal, iar accidentarea suferită cu puțin timp înaintea turneului de Baiaram a făcut gustul necalificării și mai amar pentru jucătorul craiovean.

”Din păcate EURO 2023 este o amintire neplăcută pentru mine, pentru că am suferit o accidentare la coapsă cu o săptămână înainte. Atunci nu m-am aşteptat să fie aşa de serios, adică să fie ruptură musculară şi să nu pot juca la EURO. Îmi pare rău că nu am putut fi alături de colegii mei să îi ajut. Ar fi însemnat enorm pentru mine. A fost ceva dureros, am trăit meciurile României din faţa televizorului cu foarte mari emoţii”, a declarat Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram știe cheia succesului tricolorilor

Mijlocașul ofensiv de numai 20 de ani pune accent pe forța grupului, și mai puțin pe talentul individual. ”Sunt jucători tineri, cu mare calitate. Pentru a ne califica la EURO 2025 trebuie să fim un grup unit, să fim o familie. E o grupă grea, în niciun caz una uşoară. Sunt foarte onorat să mă aflu azi aici. Mă bucur foarte mult că fac parte din acest lot. E foarte important pentru moralul nostru să începem cu o victorie cu Albania. E un grup nou, o campanie nouă de calificare. Toţi suntem pregătiţi pentru a ne califica la Campionatul European. Ăsta este obiectivul nostru, al tuturor. Acum, pe lângă noii colegi, mă simt puţin bătrân la naţionala Under 21”, a afirmat jucătorul Craiovei

Lotul României U21 pentru meciul cu Albania U21:

PORTARI: Răzvan Sava (CFR Cluj), Alexandru Borbei (Lecce / Italia), Alexandru Roșca (CSC Șelimbăr);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Dan Sârbu (Farul Constanța), Cristian Ignat (Mioveni), Răzvan Pașcalău (Lecce / Italia), Umit Akdag (Göztepe / Turcia), Matei Ilie (Padova / Italia), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Marius Corbu (Akademia Puscas / Ungaria), Robert Filip (CFR Cluj), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Lecce / Italia), Cătălin Cîrjan (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Pop (UTA Arad), Rareș Ilie (Lausanne / Elveția), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța);

ATACANȚI: Adrian Mazilu (Farul Constanța), Louis Munteanu (Farul Constanța), Rareș Burnete (Lecce / Italia).