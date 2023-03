La finalul partidei, Emil Sădoi și-a felicitat jucătorii pentru pentru determinarea pe care au arătat-o pe teren și le-a mulțumit suporterilor prezenți pe Stadionul Municipal din Sibiu, care au făcut o atmosferă superbă.

„Da, sunt mulțumit. O să-i felicit pe băieți, pentru că așa cum ne propusesem, am arătat altă față astăzi decât meciul cu Portugalia.

Ocaziile mai clare le-am avut noi, cred. Am avut un pic de suferit pe final de meci, când am făcut mai multe schimbări și s-a văzut în angrenajul echipei. Per total a fost un joc echilibra și cred că rezultatul este corect.

Îmi pare rău că nu am reușit să înscriem. Ar fi contat foarte mult o victorie astăzi, cu Germania, dar până la urmă, să știți că eu și rezultatul de astăzi îl consider pozitiv.

A fost o atmosferă superbă astăzi. Vreau să mulțumesc și în numele jucătorilor pentru modul în care ne-au încurajat, pentru atitudinea pe care au avut-o în tribune. Cred că orice antrenor sau jucător își dorește să aibă parte de așa ceva”, a spus Emil Săndoi la finalul meciului.

Emil Săndoi, despre petrecerile cu lăutari de la națională

Selecționerul naționalei de tineret neagă orice acuzație și spune că nu a fost nimeni în cantonamentul României, însă recunoaște că le-a permis jucătorilor „să fie în elementul lor” după înfrângerea cu Portugalia, scor 0-2.

„Mă vedeți pe mine vreodată că aș chema lăutari sau maneliști în cantonamentul echipei naționale? Haideți să vă spun ceva. O echipă are și ea intimitatea ei. Ca antrenor, în unele momente trebuie să simți să le mai dai și puțină libertate. Câteodată după victorii, altădată după înfrângeri. Să-i lași să fie în elementul lor, să nu stai permanent pe capul lor. Dar puteți fi ferm convinși că nu a fost absolut nimeni în cantonamentul nostru”, a mai spus Săndoi.