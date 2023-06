Patronul FCSB a izbucnit la adresa Federației Române de Fotbal (FRF) și a câtorva conducători de cluburi din Superliga României, care nu au fost de acord cu eliminarea regulii under.

„Atunci era sclav sau patron?” Gigi Becali i-a răspuns lui Narcis Răducan

Gigi Becali i-a numit „sclavi” și „trădători” pe cei care nu au fost de acord cu el, iar Narcis Răducan, fost director sportiv la FCSB, a intervenit în scandalul momentului.

Fostul oficial al „roș-albaștrilor” a precizat că nu a auzit niciun cuvânt din partea latifundiarului din Pipera atunci când FCSB dispunea de mai mulți jucători eligibili regulii U21.

„ Am uitat un argument important. Acum un an, când FCSB avea foarte mulți jucători eligibili pentru această regulă, când Dan Petrescu a spus că vrea să schimbe regula, n-am auzit niciun cuvânt. Atunci era sclav sau patron?

Acum, pentru că nu-l are decât pe Octavian Popescu... Mai sunt alți băieți, colegi de generație cu Borza și Mazilu. S-a schimbat atitudinea când s-au împuținat jucătorii eligibili”, a spus Narcis Răducan, potrivit DigiSport.

Iar răspunsul lui Gigi Becali nu a întârziat să apară. Patronul vicecampioanei României a precizat că nu a fost de acord cu directiva FRF-ului și atunci când în teren FCSB evolua cu patru jucători under-21.

„Luați declarațiile mele din urmă și o să vedeți. Am avut patru jucători pe teren sub 21 de ani, dar am spus că nu sunt de acord cu regula”, a reacționat Gigi Becali, conform aceleiași surse.

Programul FCSB-ului în Superliga României 2022/23! Când va juca împotriva rivalelor Dinamo și Rapid

În prima etapă a noului sezon, FCSB se va întâlni cu FCU Craiova. Încă nu s-au definitivat datele exacte pentru jocurile din ediția 2023/24 a Superligii României. „Roș-albaștrii” vor face deplasarea la Craiova pentru jocul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Derby-ul mult așteptat de fani, FCSB - Dinamo, va fi chiar în etapa a doua.

