România U21 va juca miercuri, de la ora 21:45, contra Spaniei, pe Stadionul Steaua. Din grupa B mai fac parte Ucraina și Croația, formații pe care trupa lui Emil Săndoi le va înfrunta pe 24, respectiv 27 iunie.

Modificări de urgență în lotul României U21: Mihăilă și Grameni ratează Campionatul European. Cine îi înlocuiește

Cu o zi înainte de startul EURO 2023 U21, FRF a anunțat că Valentin Mihăilă și Constantin Grameni nu vor mai face parte din lot. Ambii s-au accidentat și au fost înlocuiți pentru turneul final de David Miculescu (FCSB), respectiv Alexandru Cîmpanu (Universitate Craiova).

Mihăilă, autorul unei duble pentru naționala de seniori a României în meciul cu Elveția (2-2), s-a accidentat chiar aseară, la Lucerna.

"Din motive medicale, Valentin Mihăilă (Parma / Italia) nu mai este apt pentru Campionatul European, astfel că în locul său a fost convocat David Miculescu (FCSB).

De asemenea, Constantin Grameni (Farul Constanța) a devenit și el indisponibil după ce a acuzat o problemă musculară la antrenamentul de ieri, iar în locul lui a fost convocat Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova)", a transmis FRF.

Lotul României U21 pentru EURO 2023

PORTARI : Ștefan Târnovanu (FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj);

FUNDAȘI : Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Victor Dican (FC Botoșani), Valentin Țicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi), Alexandru Pantea (FCSB), Andrei Borza (Farul Constanța);

MIJLOCAȘI : Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Dragoș Albu (U Craiova 1948), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Ișfan (Universitatea Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (U Craiova 1948), Octavian Popescu (FCSB), David Miculescu (FCSB), Adrian Mazilu (Farul Constanța);

ATACANȚI: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul Constanța).

Valentin Mihăilă a spus cum s-a accidentat în Elveția

Valentin Mihăilă, eroul României, a anunțat după meci că a suferit o accidentare înainte de a marca primul gol. Jucătorul Parmei a avut un discurs dur, în care s-a plâns de anumite critici primite de jucătorii naționalei pe parcursul acestei acțiuni.

"Mă simt foarte bine. Sunt fericit, dar în același timp trist, pentru că am suferit o leziune musculară pe coapsa dreaptă și nu prea mă încântă acest lucru.

E un rezultat pe care îl meritam. A doua repriză a fost foarte bună. Felicit coechipierii, echipa și suporterii. Am crezut în șansa noastră și am reușit să egalăm.

M-am accidentat cu o fază înainte de gol. Am pasat în lateral la Burcă și deja am simțit că mi s-a încîrcat puțin mușchiul. Apoi, la pasa lui Moruțan, înainte de gol, am simțit cum m-a înțepat piciorul pe coapsă și asta a fost", a spus Mihăilă, după partida din Elveția.